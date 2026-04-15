Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir öğrenci tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı saldırının ardından bugün de Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda acı bir olay yaşandı.

Kahramanmaraş’taki okul saldırısının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 3’ü ağır 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

“15, 16, 17 NİSAN TARİHLERİNDE İŞ BIRAKIYORUZ”

Eğitim-İş tarafından yapılan açıklamada, “Eğitim-İş olarak, eğitimde şiddetin kader olmadığını haykırmaya devam ediyoruz. Bu nedenle; yaşanan saldırılar karşısında sessiz kalmıyor, geri adım atmıyoruz. Çocuklarımızın yaşam hakkı, eğitim emekçilerinin can güvenliği için, 15, 16, 17 Nisan tarihlerinde iş bırakıyoruz” denildi.

Türk Eğitim-Sen, okullarda artan şiddete tepki göstererek 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.