Gelecek sezonun kadro planlamasını hızlandıran Fenerbahçe yönetimi, stoper bölgesi için hedefini belirledi. Sarı-lacivertli ekip, geçmişte taraftarın sevgilisi haline gelen eski oyuncusu Min-jae Kim'i yeniden renklerine bağlamak için ilk somut adımı attı.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Güney Koreli savunmacının temsilciliğini yürüten Ivo Lourenço Silva Oliveira Rita, kulübün daveti üzerine İstanbul'a geldi. Yönetim kurulu üyeleriyle masaya oturması beklenen menajer ile ilerleyen günlerde resmi görüşmelerin gerçekleştirileceği kaydedildi. Tarafların, oyuncunun mevcut durumu ve mali şartlar üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapması planlanıyor.

BAYERN MÜNİH AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe'den 19 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'ye giden başarılı stoper, İtalya'daki performansının ardından 50 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olmuştu. Alman devindeki ilk yılında düzenli forma giyen Kim, bu sezon ise formadan uzak kalarak birçok maçta yedek kulübesinde bekledi.

PİYASA DEĞERİ YARI YARIYA DÜŞTÜ

Bavyera ekibinin, uygun bir teklif gelmesi halinde tecrübeli savunmacının gidişine onay vereceği belirtiliyor. Güney Koreli futbolcunun Alman devi Bayern Münih ile 2028 yılına kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyor. Son dönemde forma şansı bulamayan yıldız futbolcunun piyasa değeri 25 milyon euro seviyelerine kadar geriledi. Gözler şimdi, İstanbul'daki görüşmelerden çıkacak sonuca çevrildi.