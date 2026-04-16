Malatya’da Esenlik eski müdürü Veysel Tay hakkında, sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle inceleme başlatıldı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınıp ifadesi alınan Tay, “suç ve suçluyu övme” iddiasıyla savcılığa sevk edildi.

BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Üyesi Umut Bozkurtoğlu’nun paylaştığı son bilgiye göre, Veysel Tay adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Veysel Tay, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

“14 Yaşındaki bir çocuğa (silah nedir bilmeyen bir çocuğa) eline silah almaktan başka bir çıkış yolu bırakmayan, küçük bir çocuğu hayatından her şeyden vazgeçirten, sonra da utanmadan çocuğu cani ilan edip, kendilerini korunmaya muhtaç gibi gösteren, haya yoksunu sözde eğitimcileri(!) Allah'a havale ediyorum. Başta 14 yaşındaki bu çocuk olmak üzere hayatını kaybeden tüm çocuklara Allah'tan rahmet diliyorum.”