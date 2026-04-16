Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), akşam saatlerinde Kütahya'da kaydedilen sismik hareketliliğe ilişkin teknik verileri paylaştı. Çevre yerleşimlerden de anlık olarak hissedilen sarsıntının ardından bölgedeki son durum merak konusu oldu. Peki, resmi kurumların sistemine düşen yer hareketinin parametreleri neler? İşte rapora yansıyan o detaylar...

KÜTAHYA'DA DEPREM!

Kütahya'nın Simav ilçesinde akşam saatlerinde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, saat 19.32'de sismik ağlar tarafından kaydedilen sarsıntıya ilişkin ilk ölçümleri kamuoyu ile paylaştı.

BÜYÜKLÜK VE DERİNLİK VERİLERİ AÇIKLANDI

AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre söz konusu depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü. Depremin, yerin 10.64 kilometre derinliğinde oluştuğu tespit edildi. Sarsıntının yeryüzüne yakın bir yerde yaşanması vatandaşların depremi daha fazla hissetmesine sebep oldu.

SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sarsıntının hemen ardından ilgili devlet kurumlarının bölgedeki rutin bilgi akışı ve kontrolleri sağlandı. İlk belirlemelere göre Simav ilçe merkezi ve bağlı köylerde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Yetkili birimlere şu ana kadar ulaşan olumsuz bir ihbar bulunmazken, gelişmelerin yetkililer tarafından yakından takip edildiği bildirildi.