Tarihi yapılarıyla ünlü Arapgir ilçesinde bu yapılara ilişkin gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Arapgir’deki tescilli varlık sayısının her geçen gün artmaya devam ettiğini kaydeden Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu,

“2009’da tescilli varlık sayımız 7’ydi. Şu anda 700’ün üzerinde sivil yapıyı tescil etmiş durumdayız. Yoğunluklu olan bölgelerde bütüncül yaklaşımlarla koruma planları yapılıyor. Bu koruma planları korunacak eserler ile ilgili net tanımlar koyuyor. Depremlerden sonra biz 120 konağımızın rölöve, restitüsyon ve restorasyonunu kişiler üzerinden belediyedeki ofis ile birlikte özel projecilere, kaynağını direkt Kültür Bakanlığından alarak yaklaşık 200 milyon civarında bir kaynakla gerçekleştirmiş durumdayız”

şeklinde konuştu.

“ÇOK CİDDİ BİR GERİLEEM VAR”

Kaynak bulma noktasında yaşanan sıkıntılardan dolayı restorasyonların devam edemediğini dile getiren Başkan Cömertoğlu,

“Şu anda restorasyonların devam etmemesi, fonksiyon ilişkilerinde geri kalınması kaynak bulunamamasından dolayı. Belediye kendi kaynağı ile bunu yapabilme şansına sahip değil. Dolayısıyla dış kaynak bulma, proje üretmek zorundayız. Bu konuda projeler üretiliyor ama karşılık bulunamıyor. Özellikle 2020 yılından bu yana çok ciddi bir gerileme var, vakıf eserlerinde her yıl 1-2 eseri restore edebiliyorduk. Ama şu an da gelen ödenek çerçevesinde restorasyon yapabiliyoruz. Kaynak bulduğumuz ölçüde bunları hayatın içinde tutmaya devam ediyoruz. Bunlar gündemimizden düşmedi ama Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik türbülanslar ve ödene konusundaki daralmalar bunlara direkt yansımış oldu”