Malatya’nın köklü ilçelerinden Arapgir, önemli bir gastronomi değerini daha tescilleyerek kültürel mirasına sahip çıkmaya devam ediyor. İlçeye özgü “Gelin Kız Helvası”, coğrafi işaret alarak resmiyet kazandı.

Uzun yıllardır özellikle düğünlerin vazgeçilmez ikramları arasında yer alan Gelin Kız Helvası, yalnızca bir tatlı değil aynı zamanda güçlü bir geleneğin temsilcisi olarak öne çıkıyor. İsmini de bu gelenekten alan helva, düğün günü gelinin ailesi tarafından yeni evli çiftin evine gönderiliyor. Bu anlamlı ikramla birlikte çiftin hayatının “helva gibi tatlı” olması temenni ediliyor.

SADE AMA LEZZETLİ TARİF

Tereyağı, özel amaçlı buğday unu ve pudra şekeriyle hazırlanan Gelin Kız Helvası, isteğe göre badem veya cevizle zenginleştiriliyor. Kısık ateşte uzun süre kavrulan unun aromasıyla öne çıkan tatlı, tepsiye bastırılarak şekil verildikten sonra dinlendiriliyor ve kare dilimler halinde soğuk servis ediliyor.

GASTRONOMİ TURİZMİNE KATKI SAĞLAYACAK

Coğrafi işaret tesciliyle birlikte Gelin Kız Helvası’nın hem korunması hem de daha geniş kitlelere tanıtılması hedefleniyor. Bu gelişmenin, Malatya mutfağının tanıtımına katkı sağlaması ve özellikle Arapgir’in gastronomi turizminde daha fazla öne çıkmasına yardımcı olması bekleniyor.

Gelenekten geleceğe uzanan bu özel lezzet, artık resmi kimliğiyle sofralardaki yerini daha güçlü bir şekilde koruyacak.