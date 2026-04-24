Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Arapgir ilçesi Yaylacık Mahallesi’nde içme suyu altyapısını yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, 10 milyon TL maliyetle 6.5 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı ile 100 ton kapasiteli içme suyu deposu tamamlandı.

“6,5 KİLOMETRELİK HAT, 100 TONLUK İÇME SUYU DEPOSU”

Yaylacık Mahallesi’nde gerçekleştirilen altyapı yatırımlarından duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Arapgir İlçe Başkanı Ali Fikri Konukçu,

“Yaklaşık 6,5 kilometrelik içme suyu hattı ve 100 tonluk su deposuyla Yaylacık Mahallemize hayırlı olsun diyorum. Zorlu şartlar altında gerçekleştirilen ve yaklaşık 10 milyon TL maliyetle hayata geçirilen bu proje, devletimizin ve milletimizin imkânlarıyla, iktidarımızın gücüyle tamamlanmıştır. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er olmak üzere, MASKİ ekiplerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Muhtarımızın da bu süreçte büyük emeği var; bu çalışma el birliğiyle gerçekleştirilmiştir” sözlerine yer verdi.

“21 YILDIR SU SIKINTISI YAŞIYORDUK”

Yaylacık Mahalle Sakinlerinden Erkan Kızıl ise,

“Yaklaşık 21 yıldır su sıkıntısı yaşıyorduk. Bu durum, işletmemi üretimi bırakma noktasına kadar getirmişti. Muhtarımız bu süreçte yakından ilgilendi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er’e çok teşekkür ediyorum. Onun aracılığıyla suya kavuştuk. İşletmemi kapatmaktan vazgeçerek üretime devam ediyorum. Allah razı olsun, emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Mahallede yürütülen içme suyu hattı yenileme çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Yaylacık Mahalle Muhtarı Evren Avcı,

“Bizi yeniden suya kavuşturan bu önemli çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu projeyi ilk gündeme getirdiğimde birçok kişi başarıya ulaşacağına inanmıyor, hatta benimle dalga geçenler oluyordu. Ancak MASKİ ve Büyükşehir Belediyemizin destekleri sayesinde proje hayata geçirildi ve mahallemizde büyük bir memnuniyet oluşturdu. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er olmak üzere, her zaman yanımızda olan tüm yetkililere şükranlarımı sunuyorum” sözlerini aktardı.

YAYLACIK HAYVANCILIĞIN EN YOĞUN OLDUĞU MAHALLELERDEN BİRİ

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhtarlar Dernek Başkanı Özgür Çatalkaya, Yaylacık Mahallesi’nin Arapgir’de hayvancılığın en yoğun yapıldığı bölgelerden biri olduğunu belirtti ve,

“Buradaki su sorununun çözülmesi, üretime önemli katkı sağladı ve büyük bir destek oldu. Bu kapsamda başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er olmak üzere, MASKİ Genel Müdürümüze ve emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyorum. Yapılan bu hizmet, köyümüzün belki de 50, hatta 100 yılını kurtaracak nitelikte çok büyük bir yatırımdır” dedi.

Çalışmalarla ilişkin bilgi veren İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Hasan Çağlar Boyraz,

“Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er ve MASKİ Genel Müdürümüzün talimatlarıyla başladığımız bu projede, 6,5 kilometrelik isale hattını tamamladık. Projeyi 100 tonluk içme suyu deposu ile birlikte hayata geçirdik. Öncelikle hat güzergâhının yolunu açtık ve yapım sürecinde oldukça zorlu bir coğrafyada çalıştık. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, projenin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.