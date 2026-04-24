TÜRASAŞ tarafından yerli ve milli imkânlarla üretilen hızlı trenin, kritik aşamalardan biri olan dinamik yol ve fren testlerinden geçtiği bildirildi. Bakan Uraloğlu, test sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, “Yerli ve milli imkânlarla üretimini tamamladığımız Türkiye'nin ilk hızlı treni, dinamik fren testlerinin henüz ikinci gününde saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaştı” ifadelerini kullandı.

Testlerin Mithatpaşa-Bilecik hattı üzerinde sürdürüldüğünü belirten Uraloğlu, tüm aşamaların tamamlanmasının ardından trenin 225 kilometre işletme hızıyla yolcu taşımacılığına başlamasının planlandığını aktardı.

Bakan Uraloğlu ayrıca, trenin ilerleyen süreçte farklı hızlı tren hatlarında da test edilerek hizmete alınacağını kaydetti.