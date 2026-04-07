Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Malatya’daki motorlu kara taşıt sayısı 2025 yılında 251 bin 434’e yükseldi. Bir önceki yıl 234 bin 471 olan araç sayısı, 16 bin 963 artarak yaklaşık yüzde 7,2’lik bir büyüme gösterdi.

İller bazında trafiğe en çok kaydı yapılan otomobil markaları da açıklanırken, Türkiye genelinde 2025 yılında en çok tercih edilen marka Renault oldu. Malatya’da ise bu sıralama farklılık gösterdi ve en çok kaydı yapılan otomobil markası Volkswagen olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan 81 il içerisinde en dikkat çekici veri komşu Elazığ’dan geldi. Elazığ’da trafiğe en çok kaydı yapılan otomobil markası BYD olurken, bu durum Türkiye genelinde bir ilk olarak öne çıktı. BYD markasının sadece Elazığ’da zirvede yer alması dikkat çekti.

Ortaya çıkan veriler, iller bazında otomobil tercihlerinin farklılık gösterebildiğini ortaya koyarken, Malatya’daki artan araç sayısı şehirdeki trafik yoğunluğunun da giderek arttığını ortaya koyuyor.