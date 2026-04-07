Yangın, Yeşilyurt ilçesi Gazi Mahallesi Şehit Ali Polat Sokak üzerinde bulunan bir odunlukta çıktı.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki yapılara sıçramasını önledi.

Kontrol altına alınarak söndürülen yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, odunlukta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.