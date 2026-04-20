Yapay zeka teknolojisinin en yaygın kullanılan platformu ChatGPT, 20 Nisan Pazartesi akşamı itibarıyla tarihinin en büyük bağlantı sorunlarından birini yaşıyor. Türkiye'deki kullanıcıların da doğrudan etkilendiği bu küresel kesinti yüzünden sisteme giriş yapmak, yeni komut yazmak veya önceden kaydedilen verilere ulaşmak şu an için imkansız. "Internal Server Error" (Dahili sunucu hatası) uyarısıyla karşılaşan binlerce kişi, "ChatGPT neden hata veriyor" ve "OpenAI ne zaman düzelecek" sorgularıyla internette çözüm arıyor. Gözler şimdi sistemdeki bu kilitlenmenin asıl nedenine ve resmi makamlardan gelecek o kritik açıklamaya kilitlendi.

OPENAI CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN HATA VERİYOR?

Bugün dünya çapında en sık kullanılan yapay zeka aracı ChatGPT, beklenmedik bir teknik arızaya teslim oldu. 20 Nisan 2026 tarihli güncel verilere göre, platform üzerinden işlem yapmak isteyen kullanıcılar giriş ekranında çeşitli hata kodları engeline takılıyor. Özelikle yapay zekaya mesaj gönderme ve veri alma süreçlerini vuran bu sorun, Türkiye dahil birçok ülkede aynı saatlerde patlak verdi. Sistemdeki bu donmanın sunuculara binen aşırı yoğunluktan mı yoksa altyapısal bir güncellemeden mi kaynaklandığı ise henüz netlik kazanmadı.

CHATGPT ERİŞİM SORUNU NE ZAMAN DÜZELECEK, AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Küresel çapta yaşanan bu şok kesintinin ardından dikkatler doğal olarak platformun geliştiricisi OpenAI şirketine döndü. Şirket yetkililerinden yaşanan bu teknik aksaklığın nedenine veya çözüm sürecine dair henüz resmi bir duyuru gelmedi. Sistemde işi yarım kalan kullanıcılar bir an önce çalışmalarına dönmek için "ChatGPT ne zaman düzelecek" sorusunun yanıtını bekliyor. Geliştirici ekipten yeni bir açıklama geldiği anda, kesintinin perde arkası ve sistemin normale döneceği saat haberimizde yer alacak.