Tarihi 7 bin yıl öncesine dayanan, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Arslantepe Höyüğü ile medeniyetin eşiği sayılan Malatya, vilayet statüsüne kavuşmasının 102. yıl dönümünü kutluyor. Kadim mirasını Cumhuriyet’in dinamizmiyle birleştiren şehir, bir asırlık gurur tablosuyla geleceğe yürümeye devam ediyor.

Anadolu’nun en köklü yerleşim merkezlerinden biri olan Malatya, idari olarak vilayet oluşunun 102. yıl dönümüne girdi. Hititlerden Selçuklulara, Osmanlılardan Cumhuriyet’e kadar stratejik önemini her daim koruyan Malatya, 20 Nisan 1924 tarihinde kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile resmen il statüsü kazanmıştı.

MALATYA VALİSİ’NDEN ANLAMLI MESAJ

Bu bağlamda Malatya Valisi Seddar Yavuz da Malatya’nın vilayet oluşunun 102. yıl dönümü dolayısı ile paylaştığı mesajında, “Malatya’mızın vilayet oluşunun 102. yıl dönümünü gurur ve mutlulukla kutluyoruz. Tarihi, kültürel zenginliği, köklü geçmişi ve çalışkan insanlarıyla her zaman ülkemizin önemli şehirlerinden biri olan Malatya, dün olduğu gibi bugün de gelişimini kararlılıkla sürdürmektedir. Kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu güzel şehir, birlik ve beraberlik ruhuyla her türlü zorluğun üstesinden gelmiş, geleceğe umutla yürümeye devam etmiştir. Özellikle son yıllarda yaşadığımız büyük imtihanlara rağmen Malatya’mızın yeniden ayağa kalkma azmi ve dayanışma gücü, hepimiz için gurur kaynağı olmuştur. Bu anlamlı günde, Malatya’nın gelişimine katkı sunan tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyor; geçmişten bugüne emeği geçenleri rahmet ve minnetle anıyorum. Malatya’mızın vilayet oluşunun 102. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, şehrimizin daha güçlü, daha müreffeh yarınlara ulaşmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.