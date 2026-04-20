112’ye yapılan ihbar ekipleri harekete geçirdi, olay yerine ulaşan ekipler gerçeği kısa sürede ortaya çıkardı.

Malatya’da akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen bir telefon ekipleri alarma geçirdi. Telefonda bulunduğu yeri bilmediğini ve uçurumdan yuvarlandığını söyleyen şahıs üzerine ekipler hızla bölgeye yönlendirildi.

Yapılan çalışmalar sonucu şahsın Yeşilyurt ilçesi Yavuzselim Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi civarında olduğu belirlendi. Olay yerine ulaşan ekipler, ihbarda belirtilenin aksine şahsın uçurumdan düşmediğini, yol kenarında birkaç metre aşağıya düştüğünü tespit etti.

Çevredeki vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak ana yola alınan ve alkollü olduğu öğrenilen şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın netleşmesinin ardından ekipler bölgede normale döndü.