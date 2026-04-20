Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Melekbaba Mahallesi Bağdat Sokak üzerinde bulunan TOKİ konutları, bugün hareketli saatlere sahne oldu. Zemin kattaki bir dairede henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan alevler, kısa sürede tüm binada panik yarattı.

EKİPLER ZAMANLA YARIŞTI BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Yangın ihbarının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın sardığı 14 dairelik blokta bulunan vatandaşlar, güvenlik amacıyla ekipler tarafından hızla tahliye edildi.

Sağlık Müdahalesi: Dumandan etkilenen bina sakinlerine ilk müdahale, olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarda yapıldı.

Hasar Büyük: İtfaiyenin yoğun çabasıyla söndürülen yangın sonrası, alevlerin çıktığı dairede büyük çapta maddi hasar oluştu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Güvenlik gerekçesiyle bir süre dışarıda bekletilen vatandaşlar, soğutma çalışmalarının ardından kontrollü şekilde evlerine yönlendirilirken; polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için geniş çaplı bir inceleme başlattı.