Türkiye’nin nüfus yapısı hızla kabuk değiştiriyor! TÜİK’in son açıkladığı "İstatistiklerle Çocuk 2025" raporu, acı bir gerçeği daha gün yüzüne çıkardı. Çocuk nüfusunun dibe vurduğu Türkiye’de, bazı iller artık "yaşlı" kategorisine girmeye başladı. Peki, listenin en başında hangi il var? Kendi iliniz kaçıncı sırada? İşte il il şok eden rakamlar...

90 YIL SONRA GELEN HAZİN REKOR!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'deki çocuk nüfus oranı kayıtların tutulmaya başlandığı 1935 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ülke nüfusunun artık sadece yüzde 24,8’i çocuklardan oluşuyor. Bu durum, gelecekte Türkiye'nin "yaşlı nüfus" sorununa çok daha sert çarpacağını gösteriyor.

EN "YAŞLI" İLLER HANGİLERİ? (EN AZ ÇOCUK OLAN YERLER)

Haberin en can alıcı noktası ise çocuk sesinin en az duyulduğu iller oldu. TÜİK verilerine göre çocuk nüfus oranının en düşük olduğu, yani demografik olarak en yaşlı iller şunlar:

Tunceli: Yüzde 15,9 (Türkiye’nin çocuk oranı en düşük ili) Edirne: Yüzde 16,9 Kırklareli: Yüzde 17,7

Bu illerde çocuk oranının yüzde 20’nin altına düşmesi, bölgedeki genç nüfusun azaldığını ve nüfusun hızla yaşlandığını kanıtlıyor.

ZİRVEDEKİ İLLER BİLE GERİLEMEDE

Listenin öteki ucunda ise geleneksel olarak çocuk nüfusunun yüksek olduğu iller yer alıyor. Ancak buralarda bile düşüş trendi hakim. Şanlıurfa yüzde 43,3 ile yine zirvede yer alırken, onu yüzde 39,2 ile Şırnak ve yüzde 36,7 ile Mardin izliyor.

EVLERDE ÇOCUK SESİ AZALIYOR

TÜİK’in hanehalkı istatistikleri de durumun ciddiyetini destekliyor. Türkiye’deki yaklaşık 27 milyon hanenin artık yarısından fazlasında (yüzde 58,1) hiç çocuk yaşamıyor. Sadece 1 çocuklu hanelerin oranı yüzde 19,1’e kadar gerilemiş durumda.

GELECEK BEKLENTİSİ YAŞAM SÜRESİ UZUYOR, NÜFUS AZALIYOR

Rapordaki bir diğer detay ise yaşam süresiyle ilgili. Türkiye genelinde doğuşta beklenen yaşam süresi 78,1 yıl olarak açıklandı. İnsanlar daha uzun yaşıyor ancak doğum oranları (2024'te 937 bin canlı doğum) düşmeye devam ediyor. Bu tablo, "genç Türkiye" imajının yerini "yaşlanan Türkiye"ye bıraktığının en büyük göstergesi.

Tunceli, Edirne ve Kırklareli gibi illerdeki düşük çocuk oranı, bu bölgelerin göç ve doğum hızı düşüklüğüyle nasıl bir geleceğe hazırlandığı sorusunu akıllara getiriyor.