Kamuya girmek isteyen binlerce adayın gözü kulağı Adalet Bakanlığı’ndan gelecek resmi duyuruda. 2026 yılı planlaması kapsamında duyurulan 15 bin yeni personel istihdamı, hem adliyelerdeki hem de ceza infaz kurumlarındaki iş gücü ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte sürece dair tüm ayrıntılar.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026 yılı için planlanan dev alımda henüz resmi takvim ilan edilmedi. Ancak bakanlık kaynaklarından gelen bilgilere göre, ilan metninin Mart ayı sonu veya Nisan ayı başında Resmi Gazete ve Personel Genel Müdürlüğü (PGM) ekranlarında yer alması bekleniyor.

Adaylar, başvuruların başlamasıyla birlikte e-Devlet üzerinden "Adalet Bakanlığı İş Başvurusu" ekranı aracılığıyla müracaatlarını gerçekleştirebilecek.

15 BİN PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI HANGİ POZİSYONLARA ALIM YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı bünyesinde merkez teşkilatından adliyelere, ceza infaz kurumlarından icra dairelerine kadar geniş bir yelpazede alım yapılacak. İşte öne çıkan kadrolar:

İnfaz ve Koruma Memuru (İKM - Gardiyan)

Zabıt Katibi ve Mübaşir

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Teknik Personel: Teknisyen, Tekniker, Mühendis.

Hemşire, Psikolog, Sosyal Çalışmacı.

Aşçı, Şoför, Hizmetli ve Kaloriferci.

GÖZLER RESMİ GAZETE’DE!

