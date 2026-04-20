Malatya’da Kurban Bayramı hazırlıkları başlarken, şehrimizdeki binlerce emeklinin gözü kulağı ikramiye tarihlerine çevrildi. 2026 yılı Kurban Bayramı öncesinde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlar, "Ödemeler bayrama yetişecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. Malatya'nın yerel gündemini ve emeklilerin bütçe hesabını yakından ilgilendiren ödeme takvimine dair beklenen detaylar netleşiyor.

İKRAMİYE TUTARINDA SON DURUM NE?

Bu yılın ilk bayramında 4 bin TL olarak hesaplara yatırılan emekli ikramiyesinin, Kurban Bayramı’nda da aynı tutarda (4 bin TL) ödenmesi bekleniyor. Malatya ekonomisine de ciddi bir hareketlilik getirmesi beklenen bu ödemeler için SGK’nın resmi takvimi merakla bekleniyor.

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK? (KRİTİK TARİH)

2026 yılı takvimine göre Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 27 Mayıs Çarşamba.

Resmi tatil öncesindeki iş yoğunluğu ve banka işlemleri göz önüne alındığında, Malatyalı emeklilerin ikramiyelerinin en geç 22 Mayıs Cuma gününe kadar hesaplara yatırılması planlanıyor. Ödemelerin, TC kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak yapılması geleneğinin bu bayramda da sürmesi öngörülüyor.

MALATYA’DA KİMLER FAYDALANACAK?

İkramiye hakkı sadece emekli maaşı alanlarla sınırlı kalmıyor. Şehrimizde yaşayan:

Dul ve yetim aylığı alanlar,

Yaşlılık aylığı sahipleri,

Şehit yakınları ve gaziler,

Sürekli iş göremezlik geliri alan vatandaşlar bu ödemeden yararlanabilecek.

2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ:

26 Mayıs: Arife Günü

27-30 Mayıs: Kurban Bayramı

Malatya genelinde emeklilerin merakla beklediği resmi açıklama SGK tarafından yapıldığı an, güncel ödeme günlerini anında sizlerle paylaşacağız.