Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi’ndeki Manas Konteyner Kent’te meydana geldi. Ahmet Yılmaz’dan uzun süre haber alamayan ve durumundan şüphelenen yakınları, vakit kaybetmeden emniyet güçlerine ihbarda bulundu.

KAPI AÇILDIĞINDA ACI TABLOYLA KARŞILAŞILDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, çilingir yardımıyla konteynere girdiğinde 65 yaşındaki Yılmaz’ı yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, talihsiz adamın hayatını kaybettiği kesinleşti.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Diyabet (şeker) hastası olduğu öğrenilen Ahmet Yılmaz’ın cansız bedeni, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre ölümün doğal nedenlerden kaynaklandığı ihtimali üzerinde durulsa da, kesin sonuç yapılacak otopsi raporuyla netlik kazanacak.