Malatya’nın Battalgazi ilçesinde, yüzyıllardır dilden dile aktarılan bir efsane bugün hâlâ binlerce kişinin umudu olmaya devam ediyor. Şehit düşen iki aşığın hikayesiyle harmanlanan Edir ile Bedir Türbesi, özellikle erkek çocuk sahibi olmak isteyen kadınların ilk durağı haline gelmiş durumda. Peki, bu gizemli türbenin sırrı ne? İşte Malatya’nın kalbindeki o hüzünlü destan...

AŞKLARI SAVAŞ MEYDANINDA MÜHÜRLENDİ

Malatya’nın tarih kokan sokaklarında, Alacakapı Mahallesi’nde yer alan ve halk arasında Edir ile Bedir olarak bilinen türbe, aslında imkansız bir aşkın ve kahramanlığın en somut örneği. Rivayetlere göre; yiğitliğiyle nam salmış savaşçı bir kız olan Adin ile ona gönlünü kaptıran cesur yiğit Bedir, hayattayken kavuşamadılar.

Kayseri Rumları şehre saldırdığında, bu iki aşık ayrılık acısını bir kenara bırakıp Malatya’yı savunmak için yan yana saf tuttu. Omuz omuza çarpışırken şehit düşen Adin ile Bedir, bugün türbenin bulunduğu yere yan yana defnedildi.

NEDEN HERKES BURAYA KOŞUYOR?

Malatya’nın kültürel hafızasında çok özel bir yere sahip olan bu türbe, sadece tarihi bir mezar değil, aynı zamanda bir inanç merkezi haline gelmiş durumda. Yöre halkı arasındaki en güçlü inanış ise oldukça dikkat çekici:

"Özellikle erkek evlat sahibi olmak isteyen kadınlar, Edir ile Bedir Türbesi’ni ziyaret ederek dualar ediyor ve bu iki şehit aşığın ruhuna fatihalar gönderiyor."

Battal Gazi destanlarıyla beslenen bu gelenek, türbeyi sadece Malatyalıların değil, çevre illerden gelen ziyaretçilerin de uğrak noktası yapıyor.

İSİMLERİN GİZEMLİ YOLCULUĞU ADİN Mİ, EDİR Mİ?

Tarihçiler ve yerel anlatıcılar, türbenin isminin zamanla değişimine de dikkat çekiyor. Asıl isimlerinin Adin ile Bedir olduğu belirtilse de, Malatya halkı bu efsaneyi Edir ile Bedir olarak sahiplenmiş durumda. Yan yana yatan bu iki ruh, bugün bile "Bazı aşklar bu dünyaya sığmaz" mesajını tüm ziyaretçilere fısıldıyor.

EDİR İLE BEDİR TÜRBESİ NEREDE?

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde, Atatürk Caddesi üzerinde ve Alacakapı Mahallesi girişinde bulunan türbe, ulaşımı oldukça kolay bir noktada yer alıyor. Eğer yolunuz bu tarihi ilçeye düşerse, yol kenarındaki bu sessiz ama hüzün dolu durağı ziyaret etmeyi, bu efsanevi aşkın atmosferini yerinde hissetmeyi unutmayın.