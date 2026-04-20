Malatya’da gençlerin iş dünyasına güçlü bir adım atmasını sağlamak amacıyla kurulan Genç Girişimcilik Akademisi, kapılarını sonuna kadar açtı. Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kent Konseyi, İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesi gibi güçlü kurumların paydaşlığında hayata geçen bu proje, "Gençlik var, fikir var, destek var!" sloganıyla bölge ekonomisine can suyu olmayı hedefliyor.

İŞ FİKİRLERİ BU AKADEMİDE OLGUNLAŞIYOR

Özellikle deprem sonrası süreçte ekonomik canlılığı artırmayı amaçlayan akademi; sadece teorik bilgi sunmakla kalmıyor, gençlere kendi projelerini hayata geçirme fırsatı tanıyor. Katılımcılar; girişimcilik kültüründen finans yönetimine, dijital pazarlamadan e-ticarete kadar geniş bir yelpazede uygulamalı eğitimler alıyor.

EĞİTİM PROGRAMINDA NELER VAR?

Alanında deneyimli isimler tarafından verilen eğitim başlıkları, bir girişimcinin ihtiyaç duyacağı tüm temel taşları kapsıyor:

Girişimci Zihniyeti ve İş Fikri Geliştirme

İş Modeli ve Stratejik Plan Hazırlama

Finansal Okuryazarlık ve Kaynak Yönetimi

Dijital Pazarlama ve Mentorluk Desteği

KOSGEB ve Devlet Desteklerine Erişim Yolları

"UFKUMUZ GENİŞLEDİ, FIRSATLARI GÖRÜYORUZ"

Eğitimlere katılan genç girişimci adayları, programın kendilerine sunduğu vizyondan oldukça memnun. Aldıkları mentorluk desteği sayesinde iş fikirlerini sağlam temellere oturttuklarını belirten gençler, "Bu eğitimler sayesinde önümüzdeki fırsatları artık daha net görebiliyoruz," diyerek akademinin sağladığı büyük avantajı vurguluyor.

Malatya’nın üretim gücünü artıracak olan bu hamle, gençlerin hayallerini ticari birer başarı hikayesine dönüştürmeye kararlı. Genç Girişimcilik Akademisi, bölgedeki girişimcilik ekosistemini güçlendirerek geleceğin iş insanlarını yetiştirmeye devam ediyor.