Futbolseverler ekran başına! 20 Nisan Pazartesi günü Süper Lig’den Premier Lig’e, Serie A’dan dev basketbol derbisine kadar spor dünyasında heyecan dorukta. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Gaziantep FK - Kayserispor ve Galatasaray - Anadolu Efes maçı dahil tüm detaylar...

SÜPER LİG’DE KRİTİK RANDEVU GAZİANTEP’TE PUAN SAVAŞI

Süper Lig heyecanı haftanın kapanış mücadelesiyle devam ediyor. Ligde üst sıraları ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Gaziantep FK, kendi sahasında Kayserispor’u konuk ediyor.

Maç: Gaziantep FK - Kayserispor

AVRUPA’DA FUTBOL ŞÖLENİ PREMİER LİG VE SERİE A

Pazartesi akşamı sadece yerel ligde değil, Avrupa'nın dev liglerinde de kritik virajlar dönülüyor. İngiltere ve İtalya’da futbolseverleri şu maçlar bekliyor:

Premier Lig: 22:00 | Crystal Palace - West Ham United (beIN Sports 3)

BASKETBOLDA DEV DERBİ ŞİFRESİZ YAYINLANACAK!

Basketbol tutkunları bugün Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki dev randevuya kilitlenecek. Galatasaray ve Anadolu Efes arasındaki bu zorlu mücadele, basketbolseverler için şifresiz olarak ekrana gelecek.

Basketbol: 19:00 | Galatasaray - Anadolu Efes (beIN Sports Haber - ŞİFRESİZ)

VOLEYBOL VE HENTBOLDA GÜNÜN PROGRAMI

Filede ve sahada heyecan hız kesmiyor. İşte günün diğer önemli spor etkinlikleri:

Sultanlar Ligi (5.'lik Maçı): 14:00 | Galatasaray Daikin - Aras Kargo (TRT Spor Yıldız)

