Malatya’nın sanayileşmesinde öncü rol üstlenen Mahmut Çalık 94 yaşında hayatını kaybetti. Çalık Holding’in kurucularından olan Çalık’ın Malatya’ya kazandırdığı yatırımlar ve hayat hikâyesi yeniden gündemde.

MAHMUT ÇALIK’IN HAYAT HİKAYESİ

1932 yılında Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde doğan Çalık, bölgenin ekonomik gelişiminde kritik rol oynadı. 1972’de kurduğu İpaş İplik Fabrikası ile Malatya’da sanayileşmenin kapılarını aralayan iş insanı, ilerleyen yıllarda kurduğu tekstil fabrikalarıyla kenti üretim üssüne dönüştüren isimler arasında yer aldı.

Anateks, Malatya İplik, Anateks Anadolu, Malatya Boya ve Emprime tesisleriyle yüzlerce kişiye istihdam sağlayan Çalık, Malatya’nın Türkiye sanayisindeki yerini güçlendirdi.

MALATYA’YA KALICI ESERLER BIRAKTI

Sadece sanayi alanında değil, sosyal sorumluluk projeleriyle de Malatya’ya katkı sunan Çalık, 1993 yılında babası adına Malatya Hasan Çalık Hastanesi’ni yaptırdı. 2012’de açılan Mahmut Çalık Eğitim Kompleksi de kente kazandırdığı önemli yatırımlar arasında yer aldı.

ÖDÜLLER VE BAŞARILARLA DOLU BİR HAYAT

Tekstil sektörüne katkılarıyla tanınan Çalık, 2010 yılında Ege Üniversitesi tarafından “Duayen Tekstilci Ödülü”ne layık görüldü. 1999 yılında Devlet Üstün Hizmet Madalyası alan iş insanına, 2012’de Malatya İnönü Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi.

CENAZE PROGRAMI AÇIKLANDI

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık’ın babası olan Mahmut Çalık’ın cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Topkapı Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

NEDEN VEFAT ETTİ?

Mahmut Çalık’ın ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, 94 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Malatya’nın sanayi kimliğinin oluşmasında büyük pay sahibi olan Mahmut Çalık, geride bıraktığı yatırımlar ve eserlerle kentin hafızasında önemli bir yer edinmeye devam edecek.