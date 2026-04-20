Türkiye'de genç nüfusun istihdam ve işsizlik verileri, 2025 yılı Temmuz ayı itibarıyla dikkat çekici bir tabloyu ortaya koyuyor. Özellikle genç kadınlar ile genç erkekler arasındaki işsizlik oranlarındaki belirgin fark, ekonomik verilerin en çarpıcı başlıklarından biri haline geldi.

GENÇ İŞSİZ SAYISI 830 BİNE ULAŞTI

Güncel verilere göre, 2025 yılının Temmuz ayında Türkiye genelindeki genç işsiz sayısı toplamda 830 bin olarak kayıtlara geçti. Genç nüfusun iş gücüne katılımı ve istihdam olanakları tartışılmaya devam ederken, bu rakamın içindeki cinsiyet dağılımı yapısal bir soruna işaret ediyor.

KADIN İŞSİZLİĞİ ERKEKLERİ GERİDE BIRAKTI

Temmuz ayı verileri detaylandırıldığında, işsiz gençlerin cinsiyete göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Genç Kadın İşsiz Sayısı: 427 bin

Genç Erkek İşsiz Sayısı: 403 bin

Rakamlar birbirine yakın görünse de, işsizlik oranları hesaplandığında aradaki uçurum netleşiyor. Genç kadınlarda işsizlik oranı yüzde 21,7 seviyesine kadar yükselirken, genç erkeklerde bu oran yüzde 11,3 olarak belirlendi. Bu durum, genç kadınların iş gücü piyasasında erkeklere oranla yaklaşık iki kat daha fazla zorluk yaşadığını gösteriyor.

GRAFİKLER NE SÖYLÜYOR?

2022 yılından bu yana tutulan veriler incelendiğinde, genç işsizlik oranlarının dalgalı bir seyir izlediği ancak kadın işsizliğinin kronik olarak erkek işsizliğinin üzerinde seyrettiği görülüyor. Ekonomistlerin ve sosyologların üzerinde durduğu temel konu ise, genç kadınların istihdama katılımı önündeki engellerin nasıl aşılacağı yönünde.

Bu yüksek oranlar, önümüzdeki dönemde istihdam politikalarının ve yeni iş alanlarının özellikle genç nüfus odaklı şekillenmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.