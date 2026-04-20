Malatya’da 20 Nisan 2026 Pazartesi günü için namaz vakitleri güncellendi. Şehirdeki vatandaşlar ibadetlerini eda etmek için ezan saatlerini yakından takip ederken, sosyal hayata dair "Satranç oynamak caiz midir?" sorusu da gündemdeki yerini koruyor.

20 NİSAN 2026 MALATYA EZAN VAKİTLERİ

Diyanet takvimine göre Malatya ili için belirlenen güncel vakitler şu şekildedir:

İmsak: 04.19

Güneş: 05.37

Öğle: 12.33

İkindi: 16.15

Akşam: 19.15

Yatsı: 20.38

SATRANÇ OYNAMAK CAİZ MİDİR?

İslam dini, insan fıtratına uygun olarak dinlenme ve eğlenme ihtiyacını mubah kılmış; spor ve zekâ oyunlarına genel bir serbestlik tanımıştır. Bir zekâ, taktik ve strateji oyunu olan satranç konusunda ise İslam alimleri farklı değerlendirmelerde bulunmuşlardır.

Bazı alimler satrancı kumarla ilişkilendirerek caiz görmezken; önemli bir kısım alim ise belirli şartlar dahilinde bu oyunun oynanabileceğini belirtmiştir. Özellikle dinen sakıncalı unsurlar barındırmaması, fesada yol açmaması ve rivayetlerin mutlak bir yasaklama içerecek kuvvette olmaması bu görüşü desteklemektedir.

Sonuç olarak; satranç oynamak temel itibarıyla caizdir. Ancak bu iznin geçerli olması için oyunun kumara alet edilmemesi, dini ve dünyevi görevlerin (ibadet, iş, aile vb.) aksatılmaması ve oyuncular arasında husumete yol açacak davranışlardan kaçınılması gerekmektedir.