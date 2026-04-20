Malatya’da 20 Nisan Pazartesi günü geniş kapsamlı planlı elektrik kesintileri yaşanıyor. Kesintiler, işletme bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçeyi ve onlarca mahalleyi etkiliyor.

Battalgazi ilçesinde 11:00 – 12:00 saatleri arasında Çamurlu, Orduzu, Bulgurlu mahallelerinde, 02:00 – 03:00 saatleri arasında Merkez Beydağı Mahallesinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Yeşilyurt ilçesinde 09:00 – 13:00 saatleri arasında Kuyulu Mahallesi, 09:00 – 14:00 saatleri arasında Su, Yeni, Bahçebaşı mahallelerinde, 02:00 – 03:00 saatleri arasında Yavuz Selim, Cemalgürsel, Şahnahan mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Akçadağ ilçesinde 09:00 – 13:00 saatleri arasında Yağmurlu mahallesinde, 09:00 – 17:00 saatleri arasında Gölpınar, Doğu, Yağmurlu, Kozluca, Aliçeri, Keklikpınarı, Yalınbudak, Karamağara, Yukarıörükçü, Esenli, Kadıibrahim, Resuluşağı mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

DARENDE İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

09:00 – 17:00 Balaban Mah. Hisarcık Mah. Karabayır Mah. Kaynak Mah. Yenipınar Mah. Hacolar Mah. Ayvalı Mah. Hacıderviş Mah. Heyiketeği Mah. İbrahimpaşa mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

KALE İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

09:00 – 16:00 Karaağaç Mah. Yenidamlar Mah. Akuşağı Mah. Uyanık Mah. Akça Mah. Uzunhüseyin Mah. Karahüseyin Mah. Gülenköy mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

PÜTÜRGE İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

09:00 – 16:00 Şiro Taraksu Mah. Çığırlı Mah. Örencik mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

09:00 – 17:00 Alihan Mah. Arıtoprak Mah. Kavaklıdere Mah. Söğütlü Mah. Pazarcık mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

DOĞANYOL İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

09:00 – 16:00 Çolak mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

HEKİMHAN İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

09:00 – 17:00 Yayladam Mah. Sarıkız mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

KULUNCAK İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

09:00 – 17:00 Kaynarca Mah. Aşağıselimli Mah. Temüklü Mah. Kızılhisar mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

ARAPGİR İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

09:00 – 17:00 Hocaali Mah. Aşağıulupınar Mah. Yukarıulupınar Mah. Gözeli Mah. Hezenek Mah. Kayakesen mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.