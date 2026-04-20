İşte Malatya’da kapısı açık olan o eczaneler:

MALATYA MERKEZ NÖBETÇİ ECZANELER

Şehir merkezinde acil ilaç ihtiyacınız için bu eczaneler 24 saat boyunca hizmet vermektedir:

  • Nane Limon Eczanesi
    • Adres: Kışla Cad. Hayat Hastanesi Yanı
    • Telefon: 0422 322 34 75
  • Berat Eczanesi
    • Adres: Sarıcıoğlu Mah. Eski Adliye İlerisi, Esenlik-Şok Market Karşısı, Taştepe Girişi (Numune Mangal Karşısı)
    • Telefon: 0506 264 44 75
  • İzci Eczanesi
    • Adres: Özalper Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 15/B (Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Karşısı, Üst Geçit Yanı)
    • Telefon: 0551 104 16 18
  • Hacettepe Eczanesi
    • Adres: Samanlı Mah. Hasanbey Cad. Gazi Lisesi Karşısı No: 289/A, Çilesiz
    • Telefon: 0422 211 41 18
  • Çilesiz Eczanesi
    • Adres: Çilesiz Mah. Elibol Sok. Yeşilyurt Çilesiz Semt Pazarı Altı No: 5/C
    • Telefon: 0422 371 00 10

ESKİMALATYA (BATTALGAZİ) NÖBETÇİ ECZANE

Eskimalatya bölgesinde hizmet veren tek nöbetçi eczane bilgisi:

  • Aksu Eczanesi
    • Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Cad. 15/B, Battalgazi Semt Polikliniği Karşısı
    • Telefon: 0506 443 34 44

Önemli Not: Nöbetçi eczanelere gitmeden önce telefonla teyit almanız, yoğunluk veya adres tarifi açısından faydalı olacaktır. Tüm eczaneler yarın sabah mesai başlangıcına kadar 24 saat kesintisiz açıktır.

Muhabir: Mutlu Sarıgül