20 Nisan 2026 Pazartesi tarihli Resmi Gazete yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlarda bugün özellikle üniversite yönetmelikleri ve siyasi partilerin mali denetimleri ön planda. İşte Ege Üniversitesi, KTÜ ve Anayasa Mahkemesi'ni ilgilendiren o kritik kararların detayları...

ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİM DÜZENLEMESİ KTÜ VE EGE ÜNİVERSİTESİ'NDE DEĞİŞİKLİK

Bugünkü sayıda eğitim dünyasını yakından ilgilendiren üç önemli yönetmelik değişikliği yer aldı. Özellikle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencileri doğrudan etkileyecek düzenlemeler yürürlüğe girdi:

Ege Üniversitesi: Sosyal ve Beşeri Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği tamamen yürürlükten kaldırıldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ): Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nde kritik değişiklikler yapıldı.

ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN SİYASİ PARTİLERE MERCEK

Resmi Gazete'nin yargı bölümünde ise Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) geniş kapsamlı mali denetim kararları dikkat çekiyor. 25 Aralık 2025 tarihinde alınan ve bugün resmileşen kararlar, çok sayıda siyasi partinin mali hesaplarının incelenmesini içeriyor.

20 NİSAN 2026 RESMİ GAZETE İLAN BÖLÜMÜ

Haberin detaylarında ayrıca ekonomi ve yargı dünyasını ilgilendiren şu başlıklar öne çıkıyor:

Yargı İlanları: Yeni mahkeme kararları ve duyurular. İhaleler: Artırma, eksiltme ve yeni kamu ihale ilanları. Merkez Bankası Verileri: T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) günlük değerleri listelendi.

Resmi Gazete kararları, her gün olduğu gibi bugün de devletin işleyişine dair en güncel verileri sunuyor. Özellikle üniversite sınavı ve mezuniyet aşamasındaki öğrenciler için KTÜ yönetmelik değişikliklerinin detayları büyük önem arz ediyor.