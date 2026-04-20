Altın piyasasında gözler yerel verilere çevrildi. Malatya’da kuyumcu esnafının referans aldığı yeni fiyat listesi belli oldu. Son dönemdeki dalgalanmaların ardından 24 ayar gram altın satış fiyatı 7.075,60 TL seviyesine kadar yükselerek rekor tazeledi.

MALATYA KUYUMCULAR ODASI TAM LİSTE ALTIN FİYATLARI

Malatya piyasasında işlem gören tüm altın cinslerinin alış ve satış fiyatları şu şekildedir:

24 Ayar Gram Altın Alış: 6.844,70 TL | Satış: 7.075,60 TL

Beşibirlik Alış: 220.580,00 TL | Satış: 235.860,00 TL

Cumhuriyet Yeni 2,5 Alış: 110.290,00 TL | Satış: 117.930,00 TL

Cumhuriyet Eski 2,5 Alış: 110.290,00 TL | Satış: 116.540,00 TL

Ata Lira Yeni Alış: 45.907,00 TL | Satış: 49.044,00 TL

Ata Lira Eski Alış: 45.907,00 TL | Satış: 48.905,00 TL

Liralık Yeni Alış: 44.116,00 TL | Satış: 47.172,00 TL

Liralık Eski Alış: 44.116,00 TL | Satış: 46.616,00 TL

Yarım Yeni Alış: 22.058,00 TL | Satış: 23.586,00 TL

Yarım Eski Alış: 22.058,00 TL | Satış: 23.308,00 TL

Çeyrek Yeni Alış: 11.029,00 TL | Satış: 11.793,00 TL

Çeyrek Eski Alış: 11.029,00 TL | Satış: 11.654,00 TL

22 Ayar Bilezik Alış: 6.286,40 TL | Satış: 6.728,70 TL

14 Ayar Altın Alış: 3.860,00 TL (Satış fiyatı için bölge kuyumcularıyla teyit ediniz.)



Önemli Uyarı: Malatya altın piyasasındaki bu rakamlar, Malatya Kuyumcular Odası'nın belirlediği resmi verilerdir. Yatırım yapmadan önce güncel tabelayı kontrol etmeniz önerilir.