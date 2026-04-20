Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Malatya ve çevresinde bugün hava çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölge genelinde etkili olması beklenen yağışların özellikle Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın gün boyunca güney ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman ise kuvvetli esmesi tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren ise rüzgar yön değiştirerek kuzey ve batıdan orta kuvvette esecek.

Öte yandan Bingöl ve Tunceli’nin yüksek kesimlerinde çığ ve kar erimesi riski bulunduğu belirtilerek, eğimli ve kar örtüsünün yoğun olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiği ifade edildi.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece,

Akçadağ: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12 derece,

Arapgir: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 11 derece,

Arguvan: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 11 derece,

Battalgazi: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13 derece,

Darende: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12 derece,

Doğanşehir: Kuvvetli sağanak yağışlı 12 derece,

Doğanyol: Kuvvetli sağanak yağışlı 14 derece,

Hekimhan: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 11 derece,

Kale: Kuvvetli sağanak yağışlı 13 derece,

Kuluncak: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 11 derece,

Pütürge: Kuvvetli sağanak yağışlı 11 derece,

Yazıhan: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13 derece,

Yeşilyurt: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12 derece.