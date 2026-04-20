1. Malatya İli, Battalgazi İlçesi, muhtelif mahallelerde bulunan,yetki ve sorumluluğu Battalgazi Belediye Başkanlığına ait olan parklar ve içerisindeki işletmelerin kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile 30/04/2026 Perşembe günü saat 14:00’deBelediyemiz Hizmet Binası içerisinde bulunan Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler, gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizde açılacak ihalelere katılamazlar.

3.Kiraya verilecek taşınmazların yeri, konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

4. İhaleye çıkarılan taşınmazlara ilişkin ihale şartname ve ekleri her bir iş için 2000,00TL. (bin lira) bedel karşılığı Battalgazi Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden alınabilir, şartname ve ekleri ücretsiz olarak incelenebilir.

5.İhaleye katılmak isteyenlerin;

Gerçek Kişiler İçin:

a)- T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı sureti

b)- Kanuni ikametgah adresi ve telefon bilgisi

c)- % 3 geçici teminat yatırdığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu

d)- İhale şartnamesi aldığına dair makbuz

e)- İstekli adına vekaleten ihaleye katılıyor ise, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname

f) İhaleye katılacak olan isteklinin en az %50 (Yüzde Elli) Kamu ortaklığının bulunması gerekmekte olup, belgelerini ibraz etmesi zorunludur. Aksi takdirde müracaatları geçersiz sayılacaktır.

Tüzel Kişiler İçin:

a)- Tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)

b)- Bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden alınmış olan Vergi Kayıt Belgesi (Vergi Levhası)

c)- Ticaret Sicil Gazetesi

d)- Tüzel kişiliğinin noter tasdikli imza sirküleri

e)- % 3 geçici teminat yatırdığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu

f)- İhale şartnamesi aldığına dair makbuz

g)- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıda belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler

h) İhaleye katılacak olan isteklinin en az %50 (Yüzde Elli) Kamu ortaklığının bulunması gerekmekte olup, belgelerini ibraz etmesi zorunludur. Aksi takdirde müracaatları geçersiz sayılacaktır.

6.İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını, iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.

7. Yapılan ihalenin onaylanmasından sonra taşınmaz kiralama bedeli alıcı tarafından 15 gün içinde ödenecektir.

8. İhaleye katılacak olanlar taşınmaz kiralama ihalesine ait geçici teminat bedelini, ihale tarihi ve saatinden öncesine kadar Battalgazi Belediyesi veznesine veya banka hesabına yatıracaklardır.

9. Battalgazi Belediyesi Encümeni, bahse konu taşınmazlara ait ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

10. Taşınmaz içerisinde bulunan taşınırlar ihale üzerinde kalan istekli tarafından Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünden teslim alacaktır.

SIRA NO MAHALLESİ ADA PARSEL KİRALANAN TAŞINMAZ TAŞINMAZ İÇİNDEKİ TAŞINIRLAR TAHMİN EDİLEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİH VE SAATİ 1 BAHÇEBAŞI 510 138 1 NOLU BÜFE YOK 32.000,00

+ K.D.V. 960,00 TL 30.04.2026

Saat: 14:00 2 BAHÇEBAŞI 510 138 2 NOLU BÜFE YOK 32.000,00

+ K.D.V. 960,00 TL 30.04.2026

Saat: 14:15 3 BAHÇEBAŞI 510 138 3 NOLU BÜFE YOK 32.000,00

+ K.D.V. 960,00 TL 30.04.2026

Saat: 14:30 4 BAHÇEBAŞI 510 138 4 NOLU BÜFE YOK 32.000,00

+ K.D.V. 960,00 TL 30.04.2026

Saat: 14:45 5 BAHÇEBAŞI 510 138 5 NOLU BÜFE YOK 32.000,00

+ K.D.V. 960,00 TL 30.04.2026

Saat: 15:00 6 BAHÇEBAŞI 510 138 6 NOLU BÜFE YOK 32.000,00

+ K.D.V. 960,00 TL 30.04.2026

Saat: 15:15 7 BAHÇEBAŞI 510 138 7 NOLU BÜFE YOK 32.000,00

+ K.D.V. 960,00 TL 30.04.2026

Saat: 15:30 8 BAHÇEBAŞI 510 138 8 NOLU BÜFE YOK 32.000,00

+ K.D.V. 960,00 TL 30.04.2026

Saat: 15:45 9 BAHÇEBAŞI 510 138 9 NOLU BÜFE YOK 32.000,00

+ K.D.V. 960,00 TL 30.04.2026

Saat: 16:00 10 BAHÇEBAŞI 510 138 10 NOLU BÜFE YOK 32.000,00

+ K.D.V. 960,00 TL 30.04.2026

Saat: 16:15 11 BAHÇEBAŞI 510 90 1 NOLU BÜFE YOK 125.000,00

+ K.D.V. 3.750,00 TL 30.04.2026

Saat: 16:30 12 BAHÇEBAŞI 510 90 2 NOLU BÜFE YOK 90.000,00

+ K.D.V. 2.700,00 TL 30.04.2026

Saat: 16:45 13 BULGURLU 6346 1 GEÇİCİ BARINMA ALANI YOK 29.000,00

+ K.D.V. 870,00 TL 30.04.2026

Saat: 17:00 14 DERNEK 193 35 B BLOK Z+1. KAT 26 NOLU DÜKKAN YOK 216.000,00

+ K.D.V. 6.480,00 TL 30.04.2026

Saat: 17:15

İlan Olunur.

