Edinilen bilgilere göre, kullanılmayan ve depo olarak değerlendirilen yapıda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangında depo içerisinde bulunan ev eşyaları yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yapıda maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.