Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda kabul edilen torba teklif, hem yapı güvenliğini hem de vatandaşın cüzdanını korumaya yönelik stratejik adımlar barındırıyor. Önümüzdeki haftalarda Genel Kurul'a inerek yasalaşması beklenen düzenlemenin en dikkat çekici maddesi ise afet bölgesi için atılan koruyucu adım oldu.

DEPREMZEDENİN HİBE VE KREDİSİNE DOKUNULAMAYACAK

Kahramanmaraş merkezli sarsıntıların ardından bölgede yaraları sarmaya çalışan afetzedeler için hayati bir güvence sisteme dahil ediliyor. Kabul edilen yeni tasarıya göre, deprem bölgesindeki hak sahiplerine sağlanan devlet destekleri artık dokunulmaz olacak. İster hibe olsun ister kredi, vatandaşın hesabına yatan bu afet ödemelerine hiçbir şekilde haciz işlemi uygulanamayacak. Bu düzenlemeyle birlikte yaşamlarını yeniden kurmaya çalışan depremzedeler için sağlanan hibe ve krediler kesintiye uğramayacak.

AİDAT ZAMLARINA 'YENİDEN DEĞERLEME' SINIRI

Düzenlemenin milyonlarca apartman ve site sakinini ilgilendiren ayağında ise aidat krizine neşter vuruluyor. Site yönetimlerinin yeni yılla birlikte açıkladığı fahiş aidat zamları artık keyfi bir şekilde belirlenemeyecek.

Yasal teklife göre, aidatlara yapılacak olan zam oranı, o yıl için belirlenen 'yeniden değerleme oranını' kesinlikle aşamayacak. Yeni tutarın netleşmesi ve resmiyet kazanması için kat malikleri kurulunun üç ay içerisinde toplanması ise yasal bir zorunluluk haline getirilecek. Bu sayede site sakinleri, süreçten haberdar olarak fahiş artışlara karşı yasal koruma altına alınacak.

YÖNETİM ŞİRKETLERİNE DENETİM, BİNALARA YANGIN KONTROLÜ

Kontrolsüz büyüyen site yönetim şirketleri de yeni yasayla birlikte devletin merceği altına giriyor. Bu şirketlerin tamamı resmi olarak kayıt altına alınacak ve düzenli bir denetim mekanizmasına tabi tutulacak. Sektördeki kaliteyi artırmak amacıyla, bu şirketlerde görev yapan yöneticiler ve temsilciler için periyodik eğitim şartı aranacak.

Öte yandan, binalardaki güvenlik çemberi sadece depremle sınırlı tutulmadı. Tasarıya eklenen bir diğer maddeyle, kullanım izni bulunan yapıların tamamında yangın güvenliğine yönelik düzenli kontrollerin yapılması zorunlu hale getiriliyor. Önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak olan teklifin kısa sürede Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.