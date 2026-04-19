Fransa'nın Cannes kentinde bir araya gelen Doğan ailesi, iş dünyasının ulu çınarlarından Aydın Doğan'ın yeni yaşını görkemli olduğu kadar samimi bir atmosferde kutladı. Eşi Sema Doğan, kızları ve torunlarının tam kadro yer aldığı geceden yansıyan renkli kareleri kızı Vuslat Doğan Sabancı sosyal medya hesabından paylaştı. "Canımız babamızın 90. yaşını kutlarken…" notuyla paylaşılan o anlar kısa sürede büyük ilgi gördü.

"KAPILAR SİZE HER ZAMAN SAYGIYLA AÇILDI"

Gecenin seyrini değiştiren ve salondaki duygu dozunu zirveye taşıyan an ise torun Yasemin Boyner'in dedesine seslenmesiyle yaşandı. Boyner'in dedesinin hayata karşı duruşunu özetlediği o anlarda kurduğu cümleler dikkat çekiciydi. "Hayatta birçok insan kapıları güç ve parayla açmaya çalışırken, sizin kapılar her zaman saygıyla açıldı" diyen torun Boyner, sözlerini şöyle noktaladı: "Çünkü siz hiçbir zaman paraya da güce boyun eğmediniz ve her zaman doğru olanı seçtiniz."

Bu duygu yüklü konuşmanın ardından kutlamanın finaline yöresel bir dokunuş damga vurdu. Salonda bir anda yankılanan "Burası Muştur" türküsüne Aydın Doğan bizzat eşlik etti. Kısa süre sonra torunu Alihan Yalçındağ da dedesinin yanına geldi. İkilinin omuz omuza verip türkü söylediği o sımsıcak anlar davetliler tarafından coşkuyla alkışlandı.

AYDIN DOĞAN KİMDİR?

1936 yılında Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde dünyaya geldi. Lise eğitimini Erzincan'da tamamladıktan sonra üniversite için İstanbul'un yolunu tuttu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. 1958 yılında nakliyecilik, lastik ve radyo ticaretiyle iş dünyasına ilk somut adımını attı. Yıllar içinde kurduğu Doğan Holding ile otomotivden enerjiye, sanayiden turizme kadar sayısız sektöre yön veren dev bir ekosistem yarattı.

Özellikle medya sektöründeki dev yatırımlarıyla Türkiye'nin yakın siyasi ve sosyal tarihine doğrudan tanıklık eden, hatta yön veren isimlerden biri oldu. Uzun yıllar ülkenin en büyük medya organlarının patronluğunu üstlendi. 2018 yılında grubunu devrederek medya sektöründen büyük ölçüde çekildi. Günümüzde ise kendi adını taşıyan vakıf aracılığıyla özellikle genç kızların eğitimine yönelik yürüttüğü kapsamlı sosyal sorumluluk projeleriyle anılmaya devam ediyor.