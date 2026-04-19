Geçtiğimiz yıl zirai afetler nedeniyle büyük kayıp yaşayan Malatya’da bu yıl ilk kayısıların dallarda görülmesiyle birlikte hem çiftçinin hem de vatandaşın yüzü güldü. Böylece Malatya’da ekonominin lokomotifi olan kayısıda sevindirici gelişmeler yaşanmaya başladı. Ağaçlarda ilk kayısıların görülmesi, kent genelinde umutları arttırdı.

Yıllardır tarımıyla öne çıkan Malatya’da kayısı, sadece bir tarım ürünü değil, aynı zamanda şehrin ekonomik ve sosyal hayatının temel taşı olarak ön plana çıkıyor. Dünyada ün kazanan Malatya kayısısı, binlerce ailenin geçim kaynağı olmasının yanı sıra kentin ticari hareketliliğine de yön veriyor.

Geçtiğimiz yıl yaşanan zirai don ve olumsuz hava koşulları nedeniyle milyonlarca kayısı ağacı zarar görmüş, üreticiler büyük kayıplar yaşamıştı. Bu durum, Malatya’da hem ekonomik hem de sosyal anlamda derin etkiler bırakmıştı.

Ancak bu yıl tablo değişmeye başladı. Baharın etkisini göstermesiyle birlikte kayısı ağaçlarında çağlaların büyüdüğü ve ilk meyvelerin oluştuğu görüldü.

Güneşin altın yumurtası olarak tabir edilen kayısıyı artık bir tehlikenin beklenmemesi umut ediliyor. Bugün ise gönülleri daha da şenlendiren bir olay oldu. Kayısı çağlalarının büyüdüğünü görmek, dallarda serin rüzgarla dans ederek güneşe merhaba dedi. Malatyalıların bu yıl yüzü gülecek gibi duruyor.

KAYISI MALATYA İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Malatya’da kayısı;

Birçok aile için geçim kaynağı,

Gençler için evlilik ve gelecek planı,

Esnaf için ticaret ve kazanç kapısı,

Şehir için ekonomik hareketlilik ve ihracat gücü demek.

Kısacası kayısı, Malatya’da hayatın kendisi olarak görülüyor.