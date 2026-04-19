Milyonları ilgilendiren 19 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlandı! Bugünün kararları arasında üniversite yönetmeliklerinden kritik ekonomi tebliğlerine kadar pek çok önemli madde yer alıyor. Peki, yürütme ve idare bölümünde hangi değişiklikler yapıldı? İşte madde madde bugünkü kararlar...

ÜNİVERSİTELERDE YENİ DÖNEM İKİ BÜYÜK YÖNETMELİK DEĞİŞTİ

Bugünkü Resmi Gazete’nin "Yönetmelikler" bölümünde akademik dünyayı ve öğrencileri yakından ilgilendiren iki kritik düzenleme yer aldı:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi: Su Kaynakları Geliştirme, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği resmen yürürlüğe girdi.

Harran Üniversitesi: Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Lisansüstü öğrencileri için akademik süreçler yeniden şekillendi.

EKONOMİ VE DIŞ TİCARETİN MERCEĞİNDEKİ TEBLİĞLER

Ticaret ve sanayi dünyasının merakla beklediği 2026 Yılı Mart Ayı verileri tebliğler bölümünde ilan edildi. İhracatçılar ve üreticiler için kritik olan o listeler şunlar:

Dahilde İşleme İzin Belgeleri (D1): Mart ayına ait tam liste açıklandı.

Yurt İçi Satış ve Teslim Belgeleri (D3): Mart ayı listesi yayımlandı.

Hariçte İşleme İzin Belgeleri (H1): Yeni dönem listeleri belli oldu.

İptal Edilen Belgeler: Hem firma talebiyle iptal edilen hem de resen (kurum kararıyla) iptal edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri tek tek listelendi.

İLAN BÖLÜMÜNDE NELER VAR?

Günün ilanlar kısmında ise yatırımcıları ve hukuk dünyasını ilgilendiren şu başlıklar öne çıkıyor:

Yargı İlanları: Güncel mahkeme ve hukuki duyurular.

İhale İlanları: Devletin gerçekleştireceği artırma, eksiltme ve yeni ihale duyuruları.

Finansal Veriler: T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) günlük değerleri paylaşıldı.

Önemli Not: 19 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu kararlar, yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Detaylı listelere ve yönetmelik metinlerine ulaşmak için Resmi Gazete bilgi sistemini ziyaret edebilirsiniz.