Olay, saat 15.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf Özal Caddesi üzerinde seyir halinde olan B.K. yönetimindeki 44 AGP 264 plakalı motosiklet ile Ç.G. idaresindeki 44 T 0326 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafların karşılıklı olarak birbirlerini darbettiği olayda her iki sürücü de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.