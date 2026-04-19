Bir zamanların kalın sarı telefon rehberleri çoktan raflara kalktı. Onların yerini alan ve 2010'lu yılların başında ardı ardına yayınlanan reklam kampanyalarıyla hayatımıza giren "118"li hizmetler ise dijitalleşmeye direnmekle kalmadı. Sektör adeta yeni bir altın çağ yaşıyor. Başlangıçta sadece isim ve numara eşleştirmesi yapan bu servisler, zamanla kabuk değiştirdi. Günümüzde nöbetçi eczane bilgisinden ulaşım tarifelerine, hatta vergi borcu sorgulamaya kadar uzanan geniş bir hizmet ağı sunuyorlar.

MİLYONLARCA DAKİKA TELEFONDA BEKLEDİK

BTK'nın hazırladığı son pazar verileri raporu, sektöre dair ezber bozan istatistikler içeriyor. Sadece geçtiğimiz yıl içinde rehberlik hizmeti almak için çağrı merkezlerine tam 943 bin 478 kez telefon edildi. Piyasada aktif olarak yetkilendirilmiş 7 işletmeci bulunuyor. Bu firmaların yanıtladığı çağrıların toplam görüşme süresi 1 milyon 551 bin 633 dakikaya ulaştı.

Kullanıcıların arama alışkanlıkları da raporda net bir şekilde görülüyor. Yıl boyunca 1 milyon 721 bin kez isimle sorgulama yapılırken, doğrudan numara üzerinden yapılan aramalar 12 milyona yaklaştı. Sorgulanan numaraların büyük bir çoğunluğunu (2,1 milyon) bireysel hatlar oluşturdu. Kurumsal numaralara yönelik merak ise 586 bin seviyesinde kaldı.

ŞİRKETLERİN KASASINA 218 MİLYON LİRA GİRDİ

Sektörün elde ettiği hasılat tablosu ise çağrı hacminden çok daha çarpıcı. Geçen yıl bu hizmeti sunan işletmecilerin toplam geliri 218 milyon 281 bin lira olarak kayıtlara geçti. Kazancın çeyrekler bazındaki dağılımı da sürekli artan bir talep ivmesine işaret ediyor.

İlk çeyrekte 25,7 milyon lira olan gelir, ikinci çeyrekte 29,1 milyon liraya çıktı. Üçüncü çeyrekte 31,3 milyon lirayı gören kazanç grafiği, yılın son çeyreğinde tam anlamıyla zirve yaparak 42 milyon lirayı aştı. Dijitalleşme ne kadar hızlanırsa hızlansın, bir muhatap bularak hızlı bilgi alma ihtiyacının hala devasa bir pazarı olduğu bu rakamlarla bir kez daha kanıtlanmış oldu.