Malatya’nın tarih kokan ilçesi Darende, bugünlerde hem mimarisi hem de rivayetiyle dünyada eşine az rastlanır bir mirasla gündemde. Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi sırasında yaşanan o an, bir köprünün isminde 500 yıldır yaşıyor. Peki, bir köprü inşaatında tam 36 paşayı yan yana getiren o olay neydi?

MISIR SEFERİ’NDE TARİHİ RANDEVU

Osmanlı’nın en kudretli padişahlarından Yavuz Sultan Selim, Mısır seferi güzergâhında ordusuyla birlikte Darende’den geçerken, stratejik bir mola verilir. Ordu bölgede konuşlandığı sırada, tarihin belki de en kalabalık komuta kademesi aynı noktada toplanır. Tam 36 paşa, aynı anda bu noktada bir araya gelerek askeri bir koordinasyon gerçekleştirir.

BEŞİR MEHMET PAŞA’NIN VEFASI

Sefere katılan 36 paşadan biri olan ve aslen Malatya Darendeli olan Beşir Mehmet Paşa, memleketine kalıcı bir hizmet bırakmak amacıyla bir köprü yaptırmaya karar verir. Ancak köprünün isimlendirilmesi, inşaat sırasında yaşanan o benzersiz ana dayanacaktır.

"BU KADAR PAŞAYI BİR ARADA GÖRMEK NADİRDİR"

Rivayete göre; 36 yüksek rütbeli paşanın savaş meydanı dışında, aynı anda bir köprü başında toplanması o dönemde "çok nadir" bir durum olarak nitelendirilir. Bu tarihi ana atıfta bulunularak köprüye "Nadir" adı verilir.

2010 RESTORASYONUYLA GELECEĞE TAŞINDI

Asırlar boyunca Tohma Çayı’nın hırçın sularına göğüs geren Nadir Köprüsü, 2010 yılında gerçekleştirilen kapsamlı restorasyonla eski ihtişamına kavuşturuldu. İki yuvarlak kemerli yapısı, düz üst yolu ve estetik taş işçiliği ile Darende’nin en eski köprüsü olma unvanını koruyor.

Günümüzde fotoğrafçıların ve tarih meraklılarının uğrak noktası olan bu köprü, ziyaretçilerine 5 asır önceki o büyük buluşmanın atmosferini fısıldamaya devam ediyor.