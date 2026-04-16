MALATYA - Bazı yerler sadece toprak değil, içinde devasa sırlar saklayan birer kutu gibidir. Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan ve bugün kimsenin uğramaya cesaret edemediği Gelin Yurdu, tam da böyle bir yer. Yüzyıllardır anlatılan iki büyük rivayet, bölgenin neden ıssız kaldığını kanıtlıyor.

GECE YARISI GÖRÜLEN O MEŞHUR SIR KİMSE ORAYA ADIM ATAMIYOR!

Efsanenin en ürpertici kısmı, yıllar önce iki köylünün tanıklığıyla başlıyor. Karanlığın çöktüğü bir saatte, düzlükte ellerinde ateş saçan odunlarla dans eden, kısa boylu ve tuhaf görünümlü bir kalabalık görülür. O günden sonra Malatya halkı burayı "tekin olmayan yer" ilan etti. Kimse oraya adım atmaya cesaret edemedi.

BİR KÖYÜN SONU OLAN O FERYAT "BİRLİĞİMİZ BOZULDU!"

Asıl sarsıcı olay ise bir dayanışma geleneğinin bozulmasıyla yaşandı. Gelin Yurdu’nda kural netti: "Komşusu açken tok yatan bizden değildir." Bu yüzden her evde aynı yemek pişerdi. Ta ki o güne kadar...

Köye gelen yeni bir gelin, kuralı bozup farklı bir yemek pişirince kıyamet koptu. Kendi Evini Kazmayla Yıktı: Kuralın çiğnendiğini gören koca, "Birliğimiz bozuldu" diyerek ata yadigarı evini elleriyle yıktı.

Kuralın çiğnendiğini gören koca, "Birliğimiz bozuldu" diyerek ata yadigarı evini elleriyle yıktı. “Aş Karıştı, İş Karıştı!”: Bu feryadı duyan tüm köylüler, birliğin artık dikiş tutmayacağına inanarak aynı gün evlerini yıkıp köyü terk etti.

KÖLÜKOĞULLARI VE TEPECİK’E UZANAN GİZEMLİ YOLCULUK

O büyük göçün ardından bölgeden ayrılan kabileler bugün Tepecik bölgesinde yaşıyor. Malatya’nın bu unutulmaz kültürel mirası, birliğin ne kadar hassas ve kutsal olduğunu gösteren en çarpıcı örneklerden biri.

"Siz de Gelin Yurdu hakkında benzer hikayeler duydunuz mu? Yorumlarda bizimle paylaşın!"