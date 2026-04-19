Kapuluk mevkiinde doğa gezisi yapan Nuh Boyraz, sulak alanların ve odun yığınlarının bulunduğu bölgede sarı benekli semenderlere rastladı. Yapılan gözlemlerde, erişkin bireylerin siyah zemin üzerinde belirgin sarı beneklere sahip olduğu, gelişim sürecindeki bireylerin ise daha gri tonlarda ve beneklerinin daha silik olduğu görüldü.

Bölgenin dağlık yapısı, zengin bitki örtüsü ve nemli mikrohabitat özellikleriyle tür için oldukça elverişli bir yaşam alanı sunduğu değerlendirilirken, semenderlerin özellikle odun yığınlarının altını barınma alanı olarak kullandığı tespit edildi.

Oldukça ürkek ve çekingen davranışlar sergilediği gözlenen türle ilgili açıklamalarda bulunan Boyraz, bölgede daha kapsamlı bir araştırma yapılması halinde Anadolu semenderinin daha geniş bir alanda gözlemlenebileceğini ifade etti.