Hac ibadetini yerine getirmek isteyen binlerce vatandaş için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Türkiye’den mukaddes topraklara gidecek ilk hacı kafilesi 29 Nisan’da yola çıkıyor. Uzun süredir hazırlıklarını sürdüren adaylar, bu tarihten itibaren kutsal yolculuğa adım atacak.

Hac organizasyonu kapsamında kafileler belirlenen takvim doğrultusunda peyderpey hareket ederken, ibadetlerini tamamlayan hacıların yurda dönüş süreci ise 11 Haziran itibarıyla başlayacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da hac yolculuğu hem manevi hem de lojistik açıdan titizlikle planlanırken, adayların sağlık, konaklama ve ulaşım süreçleri ilgili kurumlar tarafından organize ediliyor.

Kutsal topraklara doğru başlayacak bu anlamlı yolculuk, milyonlarca kişi için hem bir ibadet hem de unutulmaz bir manevi deneyim olacak.