Belediye Başkanı Sami Er, Vali Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, TFF Malatya Bölge Müdürü Işılay Çalışkan ve Malatya Yeşilyurtspor Kulübü Başkanı Ramazan Ayhan ile birlikte TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Malatya Yeşilyurtspor'un Kilis 1984 ile oynadığı karşılamayı Yeni Malatya Stadyumu’nda izledi.

Karşılama öncesi sahaya inerek, takıma başarılar dileyen Başkan Er, taraftarın 'Büyük başkan' tezahüratına, stadyuma gelenleri selamlayarak karşılık verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Güney Tutcuoğlu'na kariyerinde 100’üncü golünü kaybetmesinden dolayı üzerinde isminin yazılı olduğu 100 numaralı formayı hediye etti.

Karşılamayı Ömer Uzun ve Tayyib Kanarya'nın golleriyle 2-0 kazanan Malatya Yeşilyurtspor adını Play-off'a yazdırdı.

“MALATYA SPORUNA VE FUTBOLUNA YÖN VERİYORUZ”

Karşılama sonrası teknik heyet ve futbolcuları tebrik eden Başkan Er, toplu fotoğraf çektirdi. Takımın golcüsü Tayyib Kanarya, Başkan Er’e kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek,

“Play-off sürecinde de sizleri yanımızda görmek istiyoruz. Bu takımı nerelerden aldık nerelere getirdik. Allah sizlerden razı olsun” dedi. Takımın her zaman yanında olduklarını ifade eden Başkan Er, “Mümkün mertebe maçlara da geleceğiz. Nasıl ki Malatya enkazdan çıktı, yepyeni bir şehir oldu. Geleceğin şehrini kuruyoruz. Şimdi aynı şekilde Malatya sporuna ve futboluna da yön veriyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Düşme hattından aldığımız takımımız Play-off oynayacak. İnşallah 2. Lig’de oynayacak. Malatya futbolu hak ettiği yere gelecek”

diye konuştu.

“MALATYA’YI EN İYİ KONUMA GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Başkan Er, sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada,

“Çok mutlu ve neşeliyiz. Şampiyonluk yolunda önemli bir mesafeyi kat etmiş bulunuyoruz. Allah’a hamdolsun memleketimiz depremin etkilerini üzerinden atıyor, yepyeni bir Malatya’ya kavuşuyoruz. Biz sadece Malatya’da depremin yaralarını sarmıyoruz, geleceğin şehrini ihya ediyoruz. ‘Malatya sporun şehri olacak’ diyoruz, bu noktada da çok ciddi spor yatırımlarımız var. 4 milyarlık bir yatırımla Malatya’nın her tarafından halkımıza spor tesisleri yapıyoruz. Bu arada da Malatya futboluna da bir yön vermemiz gerektiği inancı vardı. Önceki takımlarımız yanlış yönetimlerin kurbanı oldu. Yeşilyurtspor’umuz 3. Lig’de oynuyordu, düşme hattındaydı Yeşilyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. İlhan Geçit ile bu işi ele aldık. Hep birlikte iyi bir takım oluşturduk. İsmiyle, renkleriyle nasıl bir takım olacağına da Malatya halkıyla birlikte karar vereceğiz. Ama şunu ifade edeyim, düşme hattında olan bir takım şu anda Pla-off’ta oynayacak. Play-off’ta da takımımızı yalnız bırakmayalım. Malatya kamuoyuna sesleniyorum; hep birlikte sürekli maçlarda olalım. Malatya futbolunu hep birlikte hak ettiği yere getirelim”

ifadelerini kullandı.

“BİTMEYEN BAHARLARIN ŞEHRİ MALATYA OLACAK”

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ise

“Yeşilyurtspor’umuzu çok seviyor ve destekliyoruz. Gerçekten Malatya’mız depremden kaynaklanan ağır yaralarını sararken etap etap bu güzellikleri bize yaşatıyor. Malatya’mızda bir sevincin meşalesini de yakmış olduk. Bu nedenle çok onurlu ve gururluyuz. Biz derin yaralarımızı sararken bu şehir ayağa kalkacak. Büyük mutluluklar, bitmeyen baharların şehri Malatya olacak”

dedi.

“DAHA GİDECEK ÇOK YOLUMUZ VAR”

Malatya Yeşilyurtspor’u BAL Ligi’nden 3.Lig’e çıkarttıklarını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise şunları kaydetti:

“3. Lig’de önemli bir aşamayı kaydettik. Play-off oynamaya hak kazandık. Malatya’yı tüm alanlarda ayağa kaldıracağımıza söz vermiştik. İnşa ve ihya süreçlerinin büyük bir kısmı tamamlandı. Sıra artık kültür, sanat ve spor alanlarındaki ihyaya geldi. Bu başarıyı bugün sağladık. Daha gidecek çok yolumuz var.”

“BU YOLUN DAHA BAŞI”

Malatya Yeşilyurtspor Kulübü Başkanı Ramazan Ayhan, belediye başkanlarının şehrin sporuna el atarak, futbolu enkazdan çıkarttıklarını ifade ederek,

“Bu yolun daha başı. Uzun bir yolumuz var. Hikâyenin başını güzel yazdık, sonunu da güzel yazacağız. Sonu şampiyonluk olacak”

dedi.