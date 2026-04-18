Malatya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “torbacı” olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü titiz çalışmalarla önemli bir operasyona imza attı. Uzun süren fiziki takibin ardından düzenlenen baskınlarda 7 şüpheli yakalandı.

Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 623 gram sentetik kannabinoid, 156 adet sentetik ecza hap, 7 gram A-M sentetik kannabinoid hammaddesi, 25 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, özellikle gençleri hedef alan sokak satıcılarına karşı operasyonların kararlılıkla süreceğini vurgularken, toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucu ticaretine karşı mücadelenin aralıksız devam edeceği mesajını verdi.