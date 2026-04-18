Malatya’nın köklü tarihi miraslarından biri olan Derme Okulu’nun bulunduğu alanda yaşanan gelişme, şehirde büyük tartışma başlattı. Depreme rağmen ayakta kalan tarihi yapının simgesi konumundaki kapının bulunduğu alana çay ocağı kurulması, vatandaşların tepkisini çekti.



6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde hasar almayan tarihi kapının son durumuna ilişkin ise belirsizlik sürüyor. Okul binası yıkılmış olmasına rağmen ayakta kalan kapının, yapılan müdahalelerden etkilenip etkilenmediği bilinmiyor.



Tarihi kapının sadece bir yapı değil, Malatya’nın geçmişine açılan önemli bir miras olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, bu kapının Eskimalatya’nın kale kapılarından biri olduğunu ifade ediyor. Yıllar önce taşlarının numaralandırılarak söküldüğü ve bugünkü yerine taşındığı belirtilen kapının, şehrin tarihsel kimliği açısından büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.



Deprem öncesinde de bakımsızlıkla gündeme gelen kapının çevresinin uzun süre ihmal edildiği belirtilirken, özellikle geceleri bölgede ateş yakılması sonucu taşların zarar gördüğü ifade ediliyor. Ayrıca kapının önünün seyyar satıcılar tarafından kapatılması nedeniyle tarihi yapının görünürlüğünün de kaybolduğu dile getiriliyor.



Yetkililere daha önce yapılan çağrıların karşılık bulmadığını belirten vatandaşlar, Malatya’nın yeniden inşa sürecinde tarihi değerlere daha fazla sahip çıkılması gerektiğini söylüyor. Kent kimliğinin korunmasının önemine dikkat çeken tepkilerde, “Tarihimizi kaybedersek, bu şehre yabancılaşırız” ifadeleri öne çıkıyor.



Şimdi gözler, hem tarihi kapının korunmasına yönelik atılacak adımlara hem de Derme Okulu alanındaki uygulamaların yeniden gözden geçirilip geçirilmeyeceğine çevrildi.