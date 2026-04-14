Doğanyol ilçesinde 2/B arazileriyle ilgili önemli bir adım atıldı. Bilindiği üzere geçmişte orman niteliği taşımasına rağmen zamanla bu özelliğini yitiren ve Hazine adına kaydedilen bu araziler önem arz ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğünün paylaştığı duyuruya göre, 6292 sayılı kanun kapsamında hazırlanan fiili kullanım listeleriyle, söz konusu alanları uzun süredir kullanan kişilerin hak sahibi olarak belirlenmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda Geveruşağı Mahallesi ve İsak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan araziler için kullanıcıların, belirlenen süre içinde Milli Emlak birimlerine başvurarak satın alma hakkından yararlanabileceği belirtildi.

2/B VASFINDAKİ TAŞINMAZLARIN SATIŞI HAKKINDA DUYURU

Konuya ilişkin paylaşılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

“İlimiz Doğanyol ilçesi Geveruşağı ve İsak mahalleleri sınırları içerisinde 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun hükümleri uyarınca düzenlenen 2/B alanlarının fiili kullanım durumlarını gösteren listeler düzenlenmiştir.

Doğrudan satın alma hakkından yararlanacak kişilerin belirlenmesi ve 2/B alanları kullanıcılarının hak sahibi olabilmesi için 2/B alanları kullanım listelerinde adı geçen kişilerin kadastro tutanaklarının kesinleştiği veya güncelleme listelerinin;

- Geveruşağı Mahallesinde tescil edildiği tarihten (02.03.2026) itibaren,

- İsak Mahallesinde tescil edildiği tarihten (02.03.2026) itibaren,

10 ay içinde Müdürlüğümüze (Milli Emlak Müdürlüğü) veya Pütürge Kaymakamlığına (Milli Emlak Şefliği) başvurmaları gerekmektedir.

Kadastro tutanaklarında veya güncelleme listelerinde kullanıcı ve/veya muhdesat sahibi olarak bildirilen kişilerin haklarını, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra noterde düzenlenecek muvafakatnameyle kendisine devrettiğini belgeleyen akdi haleflerin başvuruları İdarece kabul edilecektir.”

BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER

Başvuruda istenilecek belgeler ise şöyle:

-Satın alma talebini içeren örneği bu yazı ekinde (EK-2/A) yer alan dilekçe,

-Nüfus cüzdanının fotokopisi,

-Varsa ecrimisil bedeli ödendiğine ilişkin belge örneği,

-Kanuni mirasçılardan veraset ilamının onaylı örneği,

-Akdi haleflerden, hak sahibi veya mirasçılarının Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra noterde düzenlenmiş muvafakatname,

-Tüzel kişiler için ayrıca, taşınmaz tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi ile imza sirküleri istenilecek.

Başvuru işlemlerinin sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için hak sahiplerinin başvuru sırasında gerekli tüm belgeleri tam olarak ibraz etmeleri ve başvuru dilekçesinin eksiksiz olarak doldurmaları önem arz ediyor.