Malatya’da girişimci Cemil Arslan tarafından 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan yün işleme fabrikası, küçükbaş hayvancılıkta uzun yıllardır atıl kalan yünleri ekonomiye kazandırıyor. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren tesis, kırkım döneminde üreticilerden aldığı yünleri işleyerek katma değerli ürüne dönüştürüyor.

Bölge genelinde tek olma özelliği taşıyan fabrika, yalnızca Malatya’dan değil çevre iller başta olmak üzere Türkiye’nin birçok noktasından yün temin ediyor. Artan talepler doğrultusunda zaman zaman yurt dışından da hammadde ithal edilebildiği belirtildi. Kırkım sezonunun yaklaşmasıyla birlikte tesisin üretim kapasitesini artırmaya hazırlandığı bildirildi. Geçmişte büyük ölçüde atıl durumda kalan yünler, tesiste sınıflandırma, tasnif ve yıkama işlemlerinden geçirilerek ihracata hazır hale getiriliyor.

"BÖLGE İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT"

Sezon öncesi fabrikayı ziyaret eden Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, tesisin bölge açısından stratejik bir yatırım olduğunu belirterek, üreticiler adına önemli mesajlar verdi.

Akın,

“Yıllardır yetiştiricilerimizin büyük emeklerle elde ettiği yünler ne yazık ki çoğu zaman değerlendirilemedi ve çöpe gitti. Bu durum hem üreticilerimiz hem de ülke ekonomisi açısından ciddi bir kayıptı. Bugün geldiğimiz noktada ise Malatya’da böyle bir tesisin kurulmuş olması bizler için son derece önemli ve kıymetli bir gelişme”

dedi.

Deprem sonrası süreçte üreticilerin zorlu şartlar altında üretime devam ettiğini hatırlatan Akın, mevcut imkanların daha etkin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Akın,

“Bu tür yatırımlar kolay oluşmuyor. İnsanlar bu tesisleri kurabilmek için ciddi maliyetlere katlanıyor. Bizim elimizde hazır bir tesis var ve bunu en verimli şekilde kullanmamız gerekiyor. Bu işi bilen, yıllardır sektörün içinde olan ve üretimin içinden gelen işletmecilere sahip çıkmamız gerekiyor”

diye konuştu.

Kırkım sezonunun yaklaşmasıyla birlikte üreticilere çağrıda bulunan Akın, özellikle yaz döneminde yayla ve meralarda yapılan kırkımlarda elde edilen yünlerin heba edilmemesi gerektiğini vurguladı. Akın,

“Önümüzdeki süreçte kırkım başlayacak. Bu dönemde elde edilen yünlerin telef olmaması adına hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Yerel yönetimlerimizden, ilgili kurum ve kuruluşlardan bu konuda somut destekler bekliyoruz. Artık bu işlerin sadece sözde kalmaması, sahada karşılığını bulması gerekiyor”

ifadelerini kullandı.