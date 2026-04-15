Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, mülkiyeti belediyeye ait olan varlıklara verilen zararların tazmini ve süregelen davaların sulh yoluyla çözülmesi noktasında adım attı. Meclis gündemine gelen komisyon raporuna göre, Battalgazi ilçesinde çalışma yürüten bir inşaat firması ile yaşanan hukuki ihtilaf, uzlaşma ile neticelendi.

REZERV ALAN ÇALIŞMALARI SIRASINDA MEYDANA GELEN HASARLARI KAPSIYOR

Söz konusu dosya, Malatya ili Battalgazi ilçesi Uçbağlar (Yıldıztepe) Mahallesi'nde yürütülen 27. Bölge Rezerv Alan çalışmaları sırasında meydana gelen hasarları kapsıyor. Yapım işini üstlenen bir firma tarafından bölgedeki;

Asfalt kaplama ve bordür taşları,

Bisiklet yolu ve aydınlatma direkleri,

Yol beton olukları ve prizma sınır elemanlarına,

verilen zararlar nedeniyle belediye tarafından icra takibi ve dava süreci başlatılmıştı.

UZLAŞMA TALEBİ KABUL EDİLDİ

Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam eden "itirazın iptali" davası sürerken, ilgili inşaat firması belediyeye sunduğu dilekçe ile uzlaşma talep etti. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu eleman zararlarının firma tarafından onarıldığı ve belediye zararının giderildiği tespit edildi.

MECLİS, HUKUK MÜŞAVİRİNE YETKİ VERDİ

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, mahkeme harç ve masraflarının davalı şirket tarafından karşılanması şartıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca davadan feragat edilmesini uygun gördü. Alınan karar doğrultusunda, feragat işlemlerinin yürütülmesi için 1. Hukuk Müşaviri Mehmet Önder Dönük’e yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Söz konusu gündem maddesi şu şekilde:

“Hukuk Müşavirliği'nin 27.03.2026 tarih ve 356502 sayılı olur yazısı okunup eklerinin incelenmesi neticesinde; Malatya ili Battalgazi İlçesi Uçbağlar (Yıldıztepe) Mahellesi, 27. Bölge Rezerv Alan içerisinde kalan yapıların yapım işini yürüten firmaya, Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Yıldıztepe Mahallesi, Yeşilçam Caddesi üzerindeki 31,5m² asfalt kaplama, 220m uzunluğundaki bordür taşı, 714m² alanında kumlamalı döşeme, 180m uzunluğundaki yol beton oluk, 360 m uzunluğunda bisiklet yolu bordürü, 144 m² alanında bisiklet yolu, 2 adet aydınlatma direği ve armatürü, 29.952 ton bisiklet yolu asfaltı, 486 m² alanında parke-kilit taşı döşemesi ve 69 adet prizma sınır elemanına zarar vermek suretiyle belediyemizce Malatya İcra Müdürlüğünün 2025/8317 E. sayılı İlamsız Takiplerde Ödeme Emri ile icra takibi başlatıldığı, borçlu firma tarafından işbu takibe itiraz edildiği ve belediyemiz tarafından Malatya 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/643 E. sayılı itirazın iptali davası ikame edildiği, yargılama sürecinde davalı firma tarafından 15/10/2025 tarihli ve 82369 sayılı yazısı ile belediyemizden uzlaşma görüşmesi talep ettiği, 1. Hukuk Müşavirliğimiz tarafından borçlu firmanın uzlaşma talebine yönelik belediyemiz zararının giderilip giderilemeyeceği talep edildiği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığının 18/03/2025 tarih, 355123 sayılı yazısında söz konusu eleman zararları bir firma tarafından onarıldığı anlaşıldığından, belediyemiz tarafından yapılan icra ile mahkeme harç ve masraflarının davalı tarafından karşılanması şartıyla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin, birinci fıkrasının, (h) bendine istinaden bahsi geçen davadan feragat edilmesine; feragat edilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için 1. Hukuk Müşaviri Mehmet Önder DÖNÜK'ün yetkilendirilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.”