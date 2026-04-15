Türkiye’de eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olayları, eğitim çalışanlarının sert tepkisine neden oldu. Son olarak Siverek’te bir okulda yaşanan saldırı sonrası eğitimciler ülke genelinde iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No’lu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez tarafından yapılan açıklamada, okulların güvenli eğitim alanları olmaktan uzaklaştığı vurgulandı. Açıklamada, öğretmenlerin giderek daha fazla hedef hâline geldiği ve bunun toplumsal bir sorun boyutuna ulaştığı ifade edildi.

Son dönemde yaşanan olaylara dikkat çekilen açıklamada, İstanbul, Ankara ve Malatya gibi farklı şehirlerde meydana gelen saldırıların eğitim camiasında ciddi bir güvenlik endişesi oluşturduğu belirtildi.

Eğitimciler, yaşanan şiddet olaylarının artık münferit değil, toplumsal bir sorun haline geldiğini vurgulayarak, okullarda güvenliğin sağlanmasının ertelenemez bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Açıklamada özellikle öğretmenlere yönelik saldırıların sadece bireylere değil, doğrudan eğitim sistemine ve toplumun geleceğine yönelik bir tehdit olduğu vurgulandı.

Eğitimciler, mevcut güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu belirterek bir dizi talep sıraladı. Bu talepler arasında okullarda daha güçlü güvenlik sistemleri kurulması, akran zorbalığına karşı daha etkin disiplin mekanizmalarının uygulanması, öğrenciler için düzenli psikolojik taramaların yapılması ve dijital ortamdaki tehditlerin daha hızlı tespit edilmesi gibi başlıklar yer aldı.

Velilere de çağrıda bulunan eğitimciler, öğretmenlerin çocukların geleceği için büyük bir özveriyle çalıştığını hatırlatarak, yanlış anlaşılmalar ve kontrolsüz tepkilerin eğitim ortamını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Açıklamanın sonunda ise “Eğitimciler sahipsiz değildir” mesajı verilirken, gerekli adımların atılmaması halinde mücadelenin devam edeceği vurgulandı. Eğitimciler, okullarda güvenli ve huzurlu bir ortam sağlanana kadar taleplerinin takipçisi olacaklarını bildirdi.