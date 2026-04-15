BUSABAH Medya ekibi olarak Malatya sokaklarında vatandaşlara, “Gerçek bir Malatyalının bilmesi gereken kelime nedir” sorusunu yönelttik. Malatyalılar tarafından verilen samimi cevaplar, şehrin sözlü geleneğinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

“MALAMAT OLDU GİTTİ”

Kötü bir durumu tarif etmek için kullanılan tabiri hatırlatan Vatandaş Aziz Çelik,

"Malamat oldu gitti yani kötü oldu anlamına gelir"

dedi.

“SAVUŞTU GİTTİ”

Röportajımızda görüşlerini paylaşan ancak ismini vermek istemeyen bir vatandaş ise Malatya’nın günlük jargonundan örnekler sunarak,

"Savuştu gitti, vay babo, zıkkımın köküne ye, işimiz yaş"

ifadelerine yer verdi.

“YANI YERE GELESİCE”

Malatya’da çocuklara hitap şeklinin önemine değinen Azmi Taşpınar,

"Çağam çocuk demek. Malamat oldum, yanı yere gelesice"

sözleriyle yerel ağzın sıcaklığını paylaştı.

“GARDAŞ KARDEŞ ANLAMINA GELİR”

Malatya’nın en bilindik ve en samimi hitap şekline vurgu yapan Halit Kartal,

"Gardaş kelimesini çok kullanırlar, kardeş anlamına gelir"

diyerek bu kelimenin Malatyalılar için birleştirici gücüne dikkat çekti.

“TENCEREYE GUŞGANA DERİZ”

Eski ev eşyalarından günlük hareketlere kadar geniş bir liste sunan Mustafa Kaya, kültürel hafızanın önemini belirterek,

"Yanın yere gele, malamat olasın. Çocuğa çağa deriz, merdivene ayakçak deriz, tencereye guşgana deriz, süzgece kemis deriz, koşan çocuğa seğirt deriz. Kullandığımız kelimeler bayağı var ama günümüzde kullanılmadığı için unutulmaya yüz tutmuş"

diye konuştu.

“ZIKKIMIN KÖKÜNÜ YE”

Malatyalıların dillerinden düşmeyen sitem cümlelerini aktaran Sabri Aktaş,

"Malamat oldum, yanın yere gele, zıkkımın kökünü ye gibi cümleleri Malatyalılar çok kullanırlar"

şeklinde konuştu.

“GIDI GIDIYI ÇOK KULLANIRLAR”

Son olarak Malatyalıların kendine has üslubuna da değinen Vatandaş Veysel Polat ise,

"Malatyalılar çok temiz konuşurlar, öyle laflar uydururlar ama mesela gıdı gıdıyı çok kullanırlar"

açıklamalarına yer verdi.

EDİTÖRÜN NOTU:

“Kültür dediğimiz kavram, sadece taş binalardan ibaret olmamalı. Malatya’mızın asıl ruhu, sokağındaki insanın kelimelerinde hayat bulur. BUSABAH Medya ekibimizin Malatya sokaklarında gerçekleştirdiği bu röportaj, modern zamanların tek tipleştiren diline karşı verilmiş samimi bir direniş gibidir. Unutulmaya yüz tutan her kelime, şehrin kimliğinden kopan bir parça gibidir. Bu sözlü mirası korumak, geleceğe dair kimliğimizi taşıma sorumluluğumuzdur. Sesimizdeki bu eşsiz tınıyı kaybetmemek dileğiyle.”