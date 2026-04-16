Ezan, Müslümanlara namaz vaktinin girdiğini bildiren mübarek bir çağrıdır. Güneşin konumuna göre hesaplanan bu vakitler, ibadetlerini vaktinde eda etmek isteyen Malatyalı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Malatya’da bugün akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte güncel liste:

MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ (16 NİSAN 2026)

Güneşin konumuna göre hesaplanan Malatya il geneli güncel vakitleri:

İmsak: 04.16

Güneş: 05.43

Öğle: 12.34

İkindi: 16.14

Akşam: 19.11

Yatsı: 20.32

FITIR SADAKASI CAMİYE VERİLEBİLİR Mİ?

Diyanet ve fıkıh kaynaklarında sıkça araştırılan fıtır sadakasının (fitre) verilme şartları net bir şekilde belirtilmiştir. Vatandaşların ibadetlerini doğru bir şekilde yerine getirmesi için dikkat etmesi gereken en önemli kural "temlik" şartıdır.

FİTRE NEDEN CAMİ VE OKUL İNŞAATINA VERİLEMEZ?

Fıtır sadakasının geçerli olabilmesi için, bu yardımın fitre alması caiz olan bir kişinin doğrudan mülkiyetine geçmesi (temlik) gerekir. Cami, okul, yol, köprü gibi yerler "şahıs" değil "kurum/yapı" statüsünde oldukları için buralara fıtır sadakası ve zekât verilmesi uygun görülmemiştir.

Önemli Bilgi: İslam alimlerine göre (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr); cami, okul ve köprü gibi yerlerin ihtiyaçları, fitre ve zekât dışındaki diğer gönüllü bağışlar ve hayır hasenat ile karşılanmalıdır.

